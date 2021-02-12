Стратегические предприятия "Укроборонпрома" трансформируют в новый оборонный холдинг

Стратегические предприятия государственного концерна "Укроборонпром" трансформируют в новый оборонный холдинг "Оборонные системы Украины".

Об этом говорится в сообщении косконцерна "Укроборонпром".

"Предприятия "Укроборонпрома", которые имеют стратегическое значение для обороноспособности нашей страны, будут трансформированы в новый оборонный холдинг "Оборонные системы Украины". Предприятия будут объединены по направлениям в 6 отраслевых субхолдингов: авиаремонтный, бронетехники, радарных систем, морских систем, высокоточного вооружения, боеприпасов и спецхимии", - сказано в сообщении.

Сообщается, что согласно с дорожной картой трансформации, государственные оборонные предприятия вследствие корпоратизации получат возможность создавать совместные предприятия с отечественными и иностранными партнерами, а также достигать синергии и лучших результатов за счет обмена имуществом, ресурсов и технологий.

"Миссией образования отраслевого субхолдинга "Боеприпасы и спецхимии" является разработка и производство новейших и перспективных образцов средств поражения для обеспечения текущих и будущих потребностей Сил безопасности и обороны государства", - рассказал генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.