Госгеонедр на аукционе продала девять лицензий за 32 миллиона

Государственная служба геологии и недр Украины по итогам прошедшего в четверг II аукциона 2021 года продала девять специальных разрешений на недропользование за 31,72 млн грн при их стартовой стоимости 3,48 млн грн