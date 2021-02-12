"Метинвест" может не принять участия в торгах по продаже активов Днепровского меткомбината

Подача заявки в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на приобретение Днепровского металлургического комбината (ДМК) позволит группе компаний "Метинивест" принять участие в торгах по продаже активов предприятия, которое находится в процедуре банкротства.

Как сообщает пресс-служба "Метинвеста", компания еще не приняла решения об участии в торгах.

"Разрешение АМКУ не означает приобретение комбината, а только дает право принять участие в торгах за его активы. Принимая во внимание значительный простой завода, его остановку в 2017 году и, как следствие, достаточно плохое техническое состояние, "Метинвест" еще не принял окончательного решения об участии в конкурсе на покупку активов ДМК", – сказано в сообщении.

В компании напомнили, что Днепровский меткомбинат с октября 2020 года находится в стадии санации. Планом санации предусмотрено максимальное удовлетворение требований кредиторов путем продажи активов комбината на торгах, взыскания дебиторской задолженности и продажи непрофильных активов.

"Метинвест" является лишь одним из 230 кредиторов ПАО "ДМК", которые большинством голосов поддержали план санации, при этом группа далеко не самый крупный кредитор", – отмечают в компании.

Как сообщалось, 10 февраля Антимонопольный комитет начал рассмотрение заявки материнской компании горно-металлургического холдинга "Метинвест" – Metinvest B.V. – на концентрацию в виде опосредованного приобретения в собственность имущественного комплекса ПАО "Днепровский металлургический комбинат".

Ранее, 28 января, Антимонопольный комитет уже предоставил разрешение крупному металлотрейдеру "Оптимал Трейд" на приобретение имущественного комплекса ДМК.



