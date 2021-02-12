"Ивано-Франковскгаз" направил досудебные уведомления 20 тысячам должников за газ

В январе 2021 года дела более 130 должников за доставку газа передано в суд, еще 20 тыс. получили досудебные уведомления.

Как сообщает пресс-служба компании, в суд передают дела, независимо от суммы задолженности.

Если потребитель несколько месяцев не платит за доставку газа и не пишет заявление на реструктуризацию долга, он имеет все шансы оплачивать счета за распределение газа в судебном порядке.

"К примеру, в этом году судом было удовлетворено заявление о взыскании долга с жителей села Раковец Богородчанского района. Один потребитель задолжал 2 851 грн, другой – 2 992 грн. Теперь односельчанам придется оплатить судебные издержки – 2,1 тыс. грн, сумму долга они уже оплатили. В случае несвоевременной оплаты задолженности, потребителям пришлось бы оплатить еще и исполнительный сбор – 10% от суммы долга", – отмечается в сообщении.

В компании подчеркивают: чтобы получить судебное решение, не обязательно иметь долг за распределение в несколько тысяч грн.

"В этом убедился житель пгт. Перегинск. Его сумма задолженности составляла 700 грн. Должник год не платил за доставку газа – в этом году пришлось в судебном порядке. В прошлом году взимались долги за доставку газа в судебном порядке и на сумму менее 500 грн", – говорится в сообщении.

По данным компании, более 50% должников, дела которых передают в суд, сразу платят за доставку газа.

"Остальные потребители – в судебном порядке. Потеря субсидии, оплата судебных расходов, исполнительного сбора, а в отдельных случаях – запрет выезда за границу – такие последствия ожидают злостных должников нашей компании. Поэтому рекомендуем не ждать судебного решения и платить за доставку газа вовремя", – поясинл коммерческий директор АО "Ивано-Франковскгаз" Виктор Кедык.

По словам газовиков, они вынуждены подавать в суд, так как эти средства являются основным источником финансирования деятельности газораспределительной компании. Предприятие направляет их на содержание аварийно-диспетчерской службы, обслуживание газораспределительной системы, а это более 15,5 тыс. км газопроводов, 826 газорегуляторных пунктов и 1461 шкафный газорегуляторный пункт, а также много другого оборудования. Сюда также входит оплата труда рабочих, налоги и многое другое.