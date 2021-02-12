Цены на основные товары украинского экспорта продолжат расти, – JPMorgan

На мировом рынке сырья начался новый "суперцикл", цены на металлургическую руду и сельскохозяйственную продукцию, одни из основных экспортных украинских товаров, также продолжат расти.

Подъем цен на сырьевые товары будет поддерживаться восстановлением экономики после пандемии COVID-19, а также ультрамягкой денежно-кредитной и налогово-бюджетной политикой, слабым долларом США, ускорением инфляции и влиянием экологической повестки дня на спрос и предложение, полагает аналитики JPMorgan Марко Коланович, передает Интерфакс-Украина.

Этот "суперцикл", который подразумевает длительный рост цен, станет пятым за последнее столетие. Последний раз до этого он наблюдался с 1996 года по 2008 год, напоминает MarketWatch.

Цены на многие виды сельскохозяйственной продукции в последние дни поднимались до пиковых значений. В том числе сахар подорожал до максимума за четыре года из-за снижения производства в Таиланде, России и Европейском союзе и проблем с экспортом из Индии в связи с нехваткой контейнеров, сообщает Trading Economics.

Котировки контрактов на руду с 62%-ным содержанием железа с поставкой в китайский порт Тяньцзинь подскочили на этой неделе выше $159 за тонну. Аналитики Credit Suisse повысили прогноз цен на это сырье в первом полугодии текущего года сразу на $60 – до $170 за тонну.

Также рекордных показателей достигли цены на цветные металлы, которые используются для производства батарей для электромобилей. Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что мировые продажи машин с электрическими двигателями взлетят на 50% или более в 2021 году, в то время как реализация автомобилей с двигателями внутреннего сгорания вырастет всего на 2-5%.

Эксперты JPMorgan также указывают на то, что необходимость строительства инфраструктуры для возобновляемой энергетики, а также потребности в аккумуляторах при массовом переходе населения на электромобили приведут к повышению спроса на металлы. Цена меди по итогам торгов в среду достигла максимальной отметки с октября 2012 года, стоимость платины достигала максимума за 6 лет.

Нефтяные котировки росли девять торговых сессий, что стало самым длительным периодом беспрерывного повышения с начала 2019 года. С минимума в апреле прошлого года они подскочили более чем втрое, и сейчас марка Brent стоит более $60 за баррель.

Как сообщалось, сырьевая продукция составляет до 70% украинского экспорта.