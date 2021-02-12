Вслед за СБУ на "ArcelorMittal Кривой Рог" придет с проверкой Экологическая инспекция

Государственная экологическая инспекция решила провести проверку на ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

Об этом сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Малеванный, передает пресс-служба ведомства.

По словам чиновника, речь идет о строительстве хвостохранилища "IIIкарта", на котором ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" планирует осуществлять складирование и захоронение производственных отходов.

Глава ведомства добавил, что в прошлом году Госэкоинспекция проверяла соблюдение требований природоохранного законодательства по строительству этого объекта.

"Предприятие (согласно результатам анализа оценки воздействия на окружающую среду) было обязано разработать дополнительную ОВС, чтобы установить действие хвостохранилища на окружающую среду. Однако ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" продолжало осуществлять строительство, не предоставив этот документ", – пояснил Малеванный.

По словам чиновника, Офис Госэкоинспекции в Кривом Роге в ближайшее время планирует провести проверку этого предприятия, в том числе и в части строительства хвостохранилища.

Как сообщалось, 8 февраля сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) начали проверку горно-обогатительного производства на "ArcelorMittal Кривой Рог". СБУ расследует дело об умышленном занижении менеджментом предприятия налогового обязательства по рентной плате за пользование недрами на 2,2 млрд грн.

Напомним, СБУ в июле 2019 года уже проводили обыски на ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" в рамках расследования уголовного производства за загрязнение окружающей среды по ст. 441 Уголовного кодекса Украины (экоцид).

Обыски последовали вслед за тем, как президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе.

В августе 2019 года руководство завода "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщило об урегулировании претензий правоохранителей после встречи с президентом Владимиром Зеленским и переговоров с представителями Офиса президента.