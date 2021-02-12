Запасы в газа в хранилищах снизились до 20 миллиардов кубометров "Укртрансгаз"

Украина с 19 октября 2020 года по 11 февраля 2021 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 29,7% (на 8,44 млрд кубометров) – до 20 млрд кубометров.

Согласно данным АО "Укртрансгаз", отбор газа из ПХГ Украины 11 февраля составил 107,7 млн кубометров, передает Интерфакс-Украина.

Текущий объем запасов превышает показатель на аналогичную дату 2015-2020 годов в 1,2-2,3 раза (на 3,5-11,53 млрд кубометров).

Глава "Укртрансгаза" Сергей Перелома в начале февраля отмечал, что имеющиеся запасы в хранилищах позволяют в предстоящие февральские морозы поднимать до 160 млн кубометров газа в сутки.

Как сообщалось, в январе 2021 года из ПХГ Украины было поднято 2,6 млрд кубометров газа, в частности, 19 января суточный отбор достиг 143 млн кубометров, что обеспечило 75% потребленного страной газа в этот день.

При этом в январе 2021 года из ПХГ Украины было экспортировано 233 млн кубометров газа (в Венгрию – 166 млн кубометров, в Польшу – 61 млн кубометров, в Словакию – 6 млн кубометров).

В минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 6 млрд кубометров (с 21,78 млрд кубометров до 15,78 млрд кубометров). В межотопительный сезон 2020 года запасы в ПХГ Украины увеличились в 1,8 раза – с 15,78 млрд кубометров до 28,44 млрд кубометров.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд кубометров, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд кубометров), Угерское (1,9 млрд кубометров), Дашавское (2,15 млрд кубометров), Опарское (1,92 млрд кубометров), Богородчанское (2,3 млрд кубометров), Краснопартизанское (1,5 млрд кубометров), Солоховское (1,3 млрд кубометров), Олишевское (0,31 млрд кубометров), Пролетарское (1 млрд кубометров), Кегичевское (0,7 млрд кубометров), Краснопоповское (0,42 млрд кубометров) и Вергунское (0,4 млрд кубометров, находится на временно оккупированной территории).