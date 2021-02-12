"Укрспирт" сократил чистую прибыль на 20%

Госпредприятие "Укрспирт" по итогам работы в 2020 году получило 32,1 млн грн чистой прибыли, что на 20% меньше, чем в 2019 году.

Об этом сообщил и.о. директора "Укрспирта" Сергей Блескун, передает пресс-служба компании.

Кроме того, в 2020 году предприятие погасило 42,2 млн грн задолженности перед поставщиками.

При этом "Укрспирт" произвел 6,38 тысяч декалитров спирта, что на 300 тыс. декалитров больше чем в прошлом году.

"Впервые за последние 10 лет наблюдается увеличение объемов производства. И я подчеркну, что это произошло в условиях работы предприятия как монополиста отрасли. Ведь с 1 июля 2020 года другие государственные заводы получили лицензии на производство и оптовую торговлю спиртом. Соответственно они осуществляли производственную деятельность и получили свое место на рынке", – отметил Блескун.

Он отметил, что на результаты работы "Укрспирта", кроме отмены монополии на производство спирта, повлияло повышение цен на сырье пшеницу и кукурузу во второй половине года на 60%, что привело к сокращению рентабельности продукции.

Блескун отметил, что несмотря на то, что ФГИ объявил результаты 17 аукционов по приватизации объектов ГП "Укрспирт", до конца 2020 года все эти объекты находились на обслуживании предприятия (зарплата работников, налоги и др.) И только начиная с 30 декабря 2020 года этио объекты постепенно начали переходить в управление новых владельцев.

Как сообщалось, за первое полугодие 2020 года чистая прибыль ГП "Укрспирт" составила 21 млн грн, что на 67% превышает соответствующий показатель за аналогичный период прошлого года.

Чистая прибыль ГП "Укрспирт" в 2019 году составила 40,3 млн грн.