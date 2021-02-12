Нацкомиссия освободила "Центрэнерго" от штрафов за превышение заказанной мощности при поставках газа

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на своем заседании освободила ЧАО "Центрэнерго" от начисления стоимости превышения заказанной мощности со стороны операторов газораспределительных сетей (ГРС) при поставках газа на ТЭС компании.

НКРЭКУ поручила АО "Киевоблгаз" и ЧАО "Донецкоблгаз" начислить стоимость превышения заказанной мощности для Трипольской ТЭС (Киевская область, "Центрэнерго") и Углегорской ТЭС (Донецкая область, "Центрэнерго") при поставках газа с коэффициентом 1 вместо коэффициента 1,5, как это предусмотрено Кодексом газораспределительных сетей (Кодекс ГРС), передает Интерфакс-Украина.

Регуляторы аргументировали свое решение вынужденным переводом компанией "Центрэнерго" части своих энергоблоков на газ в связи с критическим дефицитом угля на украинских ТЭС, а также с целью недопущения чрезвычайной ситуации в энергосистеме.

Согласно Кодексу ГРС, потребитель, который не является бытовым, должен не позднее, чем до 20 октября календарного года, предшествующего расчетному, подать Оператору ГРС уточненную заявку на величину годовой заказанной мощности суммарно по всем его объектам с разбивкой по каждому объекту в газораспределительной зоне соответствующего Оператора на расчетный календарный год.

Как сообщалось, ЧАО "Центрэнерго" обратилось к Кабинету министров Украины с просьбой помочь пересмотреть условия поставок газа тепловым электростанциям компании в части цены и отсрочки оплаты, а также освобождения ЧАО от начисления стоимости превышения заказанной мощности со стороны операторов газораспределительных сетей,

"ЧАО "Центрэнерго" обращалось к правительству с просьбой способствовать пересмотру условий поставки газа в части цены и отсрочки оплаты государственным поставщиком. Также компания ожидает содействия правительства в невыполнении операторами ГРС начисления стоимости превышения заказанной мощности, поскольку "Центрэнерго" не планировало использование таких значительных объемов природного газа в своей обычной хозяйственной деятельности и считает эту ситуацию форс-мажором", ‒ сообщила компания 5 февраля.

Как сообщалось, 18 января, с целью покрытия дефицита выработки электроэнергии в морозные дни в объеме около 3 ГВт, были дополнительно включены шесть блоков трех ТЭС (Углегорская ТЭС, Змиевская ТЭС, Трипольская ТЭС) ЧАО "Центрэнерго" на резервном топливе (газ) суммарной мощностью 1200 МВт.

По информации экспертов, себестоимость производства электроэнергии на ТЭС при цене газа 7,8 грн/кубометр (с НДС) составляет 2,5-2,7 грн/кВт-ч.

По данным ГП "Оператор рынка", на торгах на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в Украинской объединенной энергосистеме (ОЭС Украины) на 12 февраля средневзвешенная цена электроэнергии составила 1 597,27 грн/МВт-ч.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и пять – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.