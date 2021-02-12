В США продали офисное здание компании Коломойского

Американская девелоперская компания K&D Group купила небоскреб 55 Public Square в Кливленде (США) у холдинга Optima Ventures, который связан с олигархом Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Как сообщает локальное издание Crain'sCleveland, цена сделки не раскрывается, передает Liga.net.

При этом выручка от продажи будет храниться на депонировании, а бывший владелец здания Optima останется втянутой в судебный процесс.

В январе глава K&D Group Дуг Прайс заявлял, что планирует купить небоскреб за $17 млн. Теперь 22-этажное офисное здание планируют частично переоборудовать. Девять этажей здания должны занять квартиры, а офисы хотят разместить на верхних этажах.

Как сообщалось, в конце декабря 2020 года Optima Ventures Коломойского и Боголюбова подала ходатайство в суд штата Делавэр, чтобы продать два здания в рамках процедуры взыскания долгов: 22-этажное здание 55 Public Square и отель Westin Cleveland Downtown. Компания задолжало около $50 млн выплат по этим двум активам.

Кроме того, Министерство юстиции США добивается взыскания двух коммерческих зданий Optima Ventures в Луисвилле, штат Кентукки и Далласе, Техас. Ранее эта компания являлась крупнейшим оператором недвижимости на Среднем Западе США, ей принадлежали девять объектов недвижимости, пять из них – в Кливленде. После продажи двух объектов в ее собственности останется одно здание, еще две – в процессе взыскания.

Напомним, в документах, поданных федеральными прокурорами по гражданскому делу в окружной суд США в Майами, указано, что Коломойский и его соратники использовали незаконно присвоенные деньги из "Приватбанка" для приобретения небоскреба 55 Public Square и другой собственности в Кливленде.

В августе 2020 года ФБР провело обыски в офисе компании Optima Management Group в Кливленде, которая связана с Коломойским.

По данным американских СМИ, олигарх Игорь Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов находятся под следствием Федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости в Соединенных Штатах.

Коломойский и партнеры покупали недвижимость в США через компанию Optima Management Group, она также фигурирует в иске "Приватбанка" об отмывании средств бывшими владельцами финучреждения. По данным кливлендских СМИ, в последние годы Optima пытается распродать свои активы.

Государственный "Приватбанк" в мае 2019 года подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) к экс-совладельцу банка Игорю Коломойскому. Сумма сомнительных трансакций, заявленных в иске, составляет около $750 млн.

Банк утверждает, что бывшие владельцы выведенные из "Приватбанка" деньги инвестировали в недвижимость в Кливленде (штат Огайо), Гарварде (Иллинойс) и Далласе (Техас), а также в ферросплавные компании. Согласно иску, ответчики приобрели коммерческой недвижимости в Кливленде на миллионы долларов и стали там крупнейшими владельцами недвижимости.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.