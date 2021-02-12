В Евросоюзе пояснили задержку подписания соглашения об открытом небе с Украиной

Соглашение об открытом небе между ЕС и Украиной будет подписано сразу после того, как будет документально зафиксирован тот факт, что Великобритания больше не является подписантом этого документа.

Об этом высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил по окончании заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе, передает Интерфакс-Украина.

"Я могу вас заверить, что ЕС остается приверженным договоренностям подписать это соглашение (о совместном авиационном пространстве (открытом небе) как можно скорее. Что это значит? (Это значит, что Соглашение будет подписано) когда оно будет обновлено, чтобы отразить тот факт, что Великобритания больше не будет подписантом этого соглашения", – пояснил Боррель.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль высказал обеспокоенность тем, что подписание Соглашения об открытом небе вновь перенесено, и призвал европейских партнеров ускорить этот процесс.

Европейское общее авиационное пространство – двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, которое устанавливает общие стандарты безопасности и либерализует рыночные отношения в сфере авиации, позволяя эффективнее и безопаснее использования воздушного пространства.

Переговоры об общем авиационном пространстве с Украиной завершились в 2013 году, и подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара. С 1 января 2021 года Великобритания вышла из Евросоюза.