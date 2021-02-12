Крупнейшие сети АЗС повысили цены на бензины и дизтопливо за неделю на 20-90 копеек

Розничные сети АЗС в период с 5 по 12 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо на 20-90 коп/л.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, "БРСМ-Нафта" в среднем подняла цену на бензины на 30-33 коп/л, до 23,87 грн/л за бензин марки А-92 и до 24,89 грн/л за "А-95". ДТ в этой сети подорожало 23,44 грн/л (+41 коп/л к 5 февраля), передает enkorr.

Glusco подняла цену на бензин А-92 на 90 коп/л, на А-95 ти дизельное топливо - на 40 коп/л. На станциях KLO все виды топлива подорожали на 26,09 коп/л.

Цены в сети Motto выросли в среднем на 32-35 коп./л: "двойка" подорожала до 23,61 грн/л, "пятерка" - до 24,58 грн/л, ДТ - 23,38 грн/л.

Такие сети как UPG, AMIC, Chipo, "Укр-Петроль", Mango, "Авантаж 7" и другие подняли цены на топливо в пределах 10-50 коп./л.

В "А-95" сообщили, что за неделю средняя цена по стране бензина А-92 составила 25,76 грн/л, А-95 подорожал до 26,77 грн/л, ДТ - до 26,17 грн/л. Таким образом, средний недельный рост цен составил по Украине 9-11 коп./л.