Верховный суд разрешил компании Ахметова не гасить долг перед "Укрэнерго" на 426 миллионов

Верховный суд 4 февраля отказался удовлетворить кассационную жалобу "Укрэнерго" и оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций по делу, в котором госкомпания пыталась взыскать с "ДТЭК Западэнерго" 425,8 млн грн задолженности.

Свои исковые требования "Укрэнерго" обосновало ненадлежащим исполнением ответчиком условий договора о предоставлении услуг по передаче электроэнергии от 4 октября 2019 года в части оплаты за предоставленные услуги, передает Finbalance.

При этом "ДТЭК Западэнерго" отмечало, что совершило оплату стоимости услуг по передаче электроэнергии, однако лишь в части стоимости услуг, которые были потреблены компанией для собстенных нужд.

По мнению ответчика, "Укрэнерго" не имело права включать объемы экспорта элетроэнергии в объемы услуги, так как их включение не предусмотрено условиями заключенного договора.

Верховный суд среди прочего указал, что постановление НКРЭКУ, которым было установлено обязательство касательно оплаты услуг передачи при экспорте, "не могло быть применено, так как изначально было остановлено, а потом признано противоправным и недействительным (по требованию "ДТЭК Западэнерго") в рамках административного судопроизводства (по делу №640/3041/20) с момента его приянтия".

Отметим, что 22 сентября 2020 года Хозсуд города Киева отказался удовлетворить иск "Укрэнерго" к ООО "Д.Трейдинг" (конечный бенефициар – Ринат Ахметов) по делу о взыскании 651 млн грн задолженности по договору о предоставлении услуг по передаче электроэнергии.

Согласно судебным материалам, ООО "Д.Трейдинг" отмечало, что при экспорте не должно оплачивать услугу по передаче электроэнергии, так как это, по его мнению, "противоречит условиям договора и требованиям действующего законодательства".

Кроме того, 17 ноября 2020 года Хозсуд города Киева удовлетворил иск ООО "Д.Тейдинг" и обязал "Укрэнерго" прекратить выставлять счета за услуги при экспорте электроэнергии и включать соответствующие услуги в первичные документы, которым оформляются услуги по передаче электроэнергии.

Как сообщалось, компании группы ДТЭК Рината Ахметова еще осенью 2018 года пересали оплачивать услуги передачи электроэнергии, предоставляемые государственной компанией "Укрэнерго".

В ДТЭК заявляли, что этот вопрос не урегулирован должным образом в Кодексе системы передачи и не соответствует нормам ЕС. При этом ДТЭК с помощью судов добился отмены решения Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных (НКРЭКУ), согласно которому экспортеры электроэнергии обязаны оплачивать услуги ее передачи.

Напомним, тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" используется для того, чтобы собрать средства для оплаты зеленых тарифов. Компании ДТЭК Ахметова является крупнейшим владельцем "зеленых" солнечных и ветровых электростанций, работающих по высочайшему в Европе тарифе.