Кабмин увеличит капитал Экспортно-кредитного агентства до 2 миллиардов, – Минэкономики

Уставный капитал Экспортно-кредитного агентства увеличен до 2 млрд грн.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Александр Романишин во время международной онлайн-конференции "Go Digital-2021: ускорение и миграция. Деньги идут в Online", передает пресс-служба ведомства.

"Украина должна изменить ориентир с экспорта сырья на экспорт продукции глубокой переработки с высокими технологичными компонентами. Важным инструментом поддержки и финансирования предприятий на этом пути являетс запуск и работа Экспортно-кредитного агентства, уставный капитал которого был увеличен до 2 млрд грн. А это поддержка экспорта в целом и обеспечение нужд экспортеров в страховании большего списка товарных групп", – отметил Романишин.

Согласно данным госреестра юрлиц, сейчас уставный капитал ЭКА составляет 200 млн грн.

Как сообщалось, в конце декабря 2020 года Кабмин предоставил право Министерству финансов осуществлять выпуски облигаций внутреннего государственного займа в сумме не более 1,8 млрд грн с последующим приобретением в государственную собственность в обмен на акции дополнительной эмиссии Экспортно-кредитного агентства, 100% акций которого принадлежат государству в лице Кабинета министров.

Напомним, в феврале 2018 года Кабмин утвердил создание ЭКА в форме ЧАО, поручил Минэкономразвития осуществить частное размещение его акций.