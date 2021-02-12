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Нацбанк продал серебряные банкноты с портретом Леси Украинки по 8 350 гривен за штуку

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Нацбанк продал серебряные банкноты с портретом Леси Украинки по 8 350 гривен за штуку
Национальный банк Украины реализовал всю продукцию, предложенную во время очередного электронного биржевого аукциона по продаже памятных монет и сувенирной продукции, который состоялся 11 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Таким образом участники аукциона (физические и юридические лица) приобрели:

  • 10 наборов из девяти серебряных памятных монет "Энеида" на общую сумму более 267 тыс. грн;
  • 20 сувенирных серебряных банкнот, которые воспроизводят дизайн обновленной банкноты номилом 200 грн образца 2019 года с портретом Леси Украинки, на общую сумму почти 167 тыс. грн.

Аукцион состоялся на площадке Универсальной товарной биржи "Конкрактовый дом УМВБ".

Джерело:  НБУ

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