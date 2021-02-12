Нацбанк продал серебряные банкноты с портретом Леси Украинки по 8 350 гривен за штуку

Национальный банк Украины реализовал всю продукцию, предложенную во время очередного электронного биржевого аукциона по продаже памятных монет и сувенирной продукции, который состоялся 11 февраля.