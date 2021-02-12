Румыния возобновила пропуск граждан на паромной переправе через Дунай с Украиной

С сегодняшнего дня, согласно решению правительства Румынии от 11 февраля, сняты карантинные ограничения по перемещению легкового, пассажирского транспорта и пешеходов в пункте пропуска "Исакча", где действует паромная переправа через Дунай, соединяющая Украину и Румынию.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, при этом на въезд в Румынию действуют ограничения.

В частности, въехать на территорию соседнего государства могут следующие категории лиц:

члены семьи граждан Румынии;

члены семьи граждан других государств-членов ЕС, Европейского экономического пространства или Швейцарии, которые имеют право на проживание на территории Румынии;

лица, имеющие долгосрочные визы, вид на жительство или документ эквивалентный вида на жительство, выданный органами других государств, согласно законодательству ЕС;

лица, которые въезжают в Румынию с профессиональной целью, что подтверждается полученными визой, видом на жительство или иным эквивалентным документом, медицинские работники, исследователи в области медицины, медицинские работники гериатрической помощи, а также перевозчики и другие категории персонала, задействованного в транспортировке товаров, которые обеспечивает такие перевозки;

аккредитованный в Румынии дипломатический, консульский персонал, персонал международных организаций и члены их семей, военный персонал, или персонал, который может обеспечивать гуманитарную помощь;

лица в режиме транзита, в том числе репатриированные в рамках получения консульской защиты;

пассажиры, путешествующие по императивным мотивам;

лица, нуждающиеся в международной защите или по другим гуманитарным причинам;

иностранцы, которые путешествуют с целью обучения;

иностранцы, высококвалифицированные работники, если их трудоустройства необходимо с экономической точки зрения, и деятельность не может быть отложена или проводиться за рубежом, а также трансграничные работники, сезонные сельскохозяйственные работники, персонал морского и речного транспорта;

члены международных спортивных делегаций, участвующих в спортивных соревнованиях, организованных на территории Румынии, согласно закону;

члены съемочных групп кинематографических или аудиовизуальных продуктов, технический и актерский персонал, участвующий в культурных событиях на территории Румынии на основе договорных отношений, что подтверждается соответствующими официальными документами.

При этом путешественники для въезда в Румынию должны иметь отрицательный результат теста ПЦР, сделанный не позднее 48 часов и подтверждение необходимости въезда или транзита, желательно с переводом на румынский язык.



Для въезда в Украину и транзита также необходим отрицательный результат теста ПЦР, сделанный не позднее 48 часов, страховка, покрывающая лечение от COVID на территории Украины (только для иностранцев), подтверждение необходимости въезда с целью транзита без ПЦР теста с обязательным выездом из государства в течение 2-х суток (только для иностранцев).