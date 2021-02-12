Нацкомиссия впервые аннулировала лицензию поставщика газа из-за злоупотреблений

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение аннулировать лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа компании "Смарт Газ Систем", подавляющее большинство потребителей которой проживают в Мелитополе.

Как сообщает пресс-служба НКРЭКУ, соответствующее решение было принято на заседании 12 февраля в ответ на системное нарушение лицензиатом требований законодательства и лицензионных условий.

В частности, по результатам внеплановой проверки было установлено, что компания без получения заявлений включала в свой реестр бытовых потребителей, оператором газораспределительных систем которых является другой поставщик газа.

"По результатам проверки было обнаружено грубое нарушение лицензионных условий. На примере этой компании все другие лицензиаты должны понимать, что рынок природного газа создан и все реформы происходят для внедрения конкуренции на рынке и свободного выбора поставщика. Поэтому такие действия, повлекшие принудительный переход потребителя, являются недопустимыми. В дальнейшем Комиссия будет также аннулировать лицензии в случае грубых нарушений лицензионных условий", – отметила член НКРЭКУ Оксана Кривенко.

В Комиссии отметили, что клиенты "Смарт Газ Систем", которые до 1 марта не успеют выбрать нового поставщика природного газа, автоматически перейдут на обслуживание к поставщику "последней надежды" и будут обеспечены природным газом по цене, не установленной Кабином предельной цены.

"Смарт Газ Систем" поставляла газ для жителей Мелитопольского района Запорожской области, ее владельцем в госреестре указано ПАО "Мелитопольгаз", бенефициаром последнего записан гражданин КНР Нг Чинг Ю.