Экспорт украинских сыров вырос в январе на 24%

Экспорт сыров из Украины в январе 2021 года в натуральном выражении увеличился на 24,2% по сравнению с январем 2020 года - до 410 тонн.

Согласно данным Государственной таможенной службы, экспорт сыров в денежном выражении прошлом месяце составил $1,43 млн, что на 19,1% больше, чем в январе 2020 года, передает Интерфакс-Украина.

В то же время объем импорта сыров в Украину в январе не изменился, сохранившись на уровне 2,8 тыс. тонн, а в денежном выражении возрос на 8,3% – до $13,38 млн.

Экспорт украинского сливочного масла за январь2021 сократился на 7,9% по сравнению с январем 2020 года - до 684 тонн, а в денежном выражении – на 15%, до $2,96 млн. Импорт этой продукции снизился на 42% – до 585 тонн ($2,74 млн).

По информации ведомства, экспорт молока и сливок (сгущенных) в январе 2021 года увеличился на 18,4% по сравнению с январем 2020 года – до 1,93 тыс. тонн, а в денежном выражении – на 12% до $4,14 млн, тогда как импорт этой группы товаров возрос вдвое – до 470 тонн ($1,14 млн).