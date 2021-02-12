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"Гарантированный покупатель" распределил еще 4,4 миллиарда на погашение долгов на рынке электроэнергии

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"Гарантированный покупатель" распределил еще 4,4 миллиарда на погашение долгов на рынке электроэнергии
Госпредприятие "Гарантированный покупатель" перечислило "Энергоатому" и производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) по 2,23 млрд грн из средств, полученных от "Укрэнерго" в счет погашения долга в рамках кредитов госбанков на 10,25 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба госпредприятия, таким образом обеспечены 100% расчеты с ВИЭ за электроэнергию марта 2020 года, а также повышен уровень оплаты товарной продукции апреля 2020 года – до 21%.

В свою очередь, с "Энергоатомом" полностью проведены рассчеты за электроэнергию февраля и, частично, апреля 2020 года.

"На оплату продукции направлены средства, полученные от "Укрэнерго" в качестве погашения задолженности за услугу по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников", – отметили в госпредприятии.

Таким образом, согласно расчетам проекта "Энергореформа", долги "Гарантированного покупателя" перед ВИЭ-генерацией сократились до 19,27 млрд грн. Предприятие полностью рассчиталось за восемь месяцев 2020 года: январь-март, август-декабрь, передает Интерфакс-Украина.

Долги "ГарПока" перед "Энергоатомом" сократились до 4,27 млрд грн (на начало этого месяца составляли 7,4 млрд грн).

Как сообщалось, "ГарПок" 4 февраля выплатил по 0,9 млрд производителям "зеленой" электроэнергии и "Энергоатому" из средств, перечисленных ему НЭК "Укрэнерго" в рамках получения кредитов госбанков на 10,25 млрд грн.

Таким образом, общая сумма погашения долгов перед производителями э/э за 2020 год составила 6,25 млрд грн.

Напомним, 30 декабря 2020 года НЭК "Укрэнерго" подписало три кредитных договора с государственными банками на общую сумму 10,25 млрд грн для погашения задолженности перед ГП "Гарантированный покупатель".

16 января НКРЭКУ выдала настановление разделить полученные средства – 50% средств направить на погашение долгов по "зеленому тарифу", а оставшиеся 50% – НАЭК "Энергоатом". Однако представители производителей электроэнергии по "зеленому тарифу" потребовали направить эти средства на погашение задолженности перед ними.

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