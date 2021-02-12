Экономика Великобритании упала в прошлом году на рекордные 9,9%

Экономика Великобритании в четвертом квартале 2020 года выросла по сравнению с предыдущими тремя месяцами, но пережила рекордный спад по итогам всего года, сократившись на 9,9%.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS), передает Интерфакс-Украина.

Так, ВВП Великобритании в октябре-декабре увеличился на 1% в поквартальном выражении. Относительно того же периода 2019 года ВВП сократился на 7,8%.

Согласно пересмотренным данным, в третьем квартале 2020 года экономика Великобритании выросла на 16,1% в поквартальном выражении и снизилась на 8,7% в годовом.

Однако, несмотря на подъем ВВП на протяжении двух кварталов подряд, он остается ниже уровня, наблюдавшегося до пандемии коронавируса, отмечает ONS.

Кроме того, ONS сообщило, что промышленное производство в декабре 2020 года выросло на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении показатель снизился на 3,3%. За весь 2020 год объем промпрозводства сократился на 8,6%.

Как сообщалось, по итогам 2020 года Минэкономики оценивает падение валового внутреннего продукта Украины в 4,2%.

Национальный банк Украины (НБУ) оценивает снижение реального ВВП Украины в 2020 году в 4,4%.