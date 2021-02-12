Страховые выплаты получают 16 пострадавших от коронавируса медиков, – Фонд соцстрахования

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) направил 295 тыс. грн на финансирование ежемесячных выплат медицинским работникам, пострадавших в результате заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Из общей суммы для медицинских работников было выделено 92 тыс. грн, а для тех, кто пребывал на содержании погибших медработников, – 203 тыс. грн.

В Фонде напомнили, что медицинские работники, которые вследствие острой профессиональной болезни Covid-19 получили устойчивую потерю работоспособности, в частности, инвалидность, получают от ФССУ ежемесячные страховые выплаты. Также обозначенные выплаты финансируются тем, кто пребывал на содержании медработников в случае их смерти.

Такие выплаты ежемесячно финансируются Фондом в течение всей жизни медработника или до их полного выздоровления. Размер выплаты в объеме 100% компенсирует потерпевшему потерянный заработок соответственно установленной экспертизой степени потери работоспособности.

Сегодня Фонд совершает выплаты 16 медработникам, которые имеют степень потери работоспособности от 5% до 80%, и 35 людям, которые были на содержании погибшего медика.

Ежемесячная выплата для одного медработника от Фонда составляет от 710 грн до 21,9 тыс. грн. Размер выплаты зависит от степени потери работоспособности и среднего дохода, который потерпевший имел на момент наступления страхового случая.