Нацбанк ужесточил требования к информации о кредитах небанковских учреждений

Национальный банк (НБУ) утвердил обновленные правила расчета небанковскими учреждениями ключевых показателей стоимости потребительского кредита: реальной годовой процентной ставки и общей стоимости потребительского кредита.

Обновленные требования утверждены постановлением правления НБУ №16 от 11 февраля, сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно документу, теперь эти показатели должны включать все расходы потребителя, связанные с получением, обслуживанием и возвратом кредита. Как отмечают в НБУ, аналогичные правила уже работают для банков.

"Таким образом потребитель еще до подписания договора получит полную, точную и достоверную информацию о реальной годовой процентной ставке и общей стоимости кредита у любого кредитодателя – и банка и небанковского финучреждения. Это позволит потребителю с легкостью сравнивать предложения банков и небанковских финучреждений и принимать обоснованные решения о пользовании потребительским кредитом", – пояснили в НБУ.

После вступления в силу новых правил небанковские финучреждения и банки будут руководствоваться едиными подходами к расчету этих показателей, а также отражения их в рекламе, на официальных сайтах кредитодателей, в местах предоставления услуг потребителям и в паспорте потребительского кредита.

Кроме этого, потребитель сможет получить подробную информацию о стоимости потребительского кредита в разрезе дат и сумм платежей в стандартизированной форме графика платежей, который будет обязательным приложением к паспорту потребительского кредита и договора.

Согласно решению Нацбанка, небанковские финансовые учреждения должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего постановления имеют до 13 мая 2021 года.