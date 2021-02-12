США получат вакцины для 300 миллионов граждан до конца июля, – Байден

США получили достаточно доз вакцины как от Moderna Inc., так и от Pfizer-BioNTech, чтобы сделать прививку каждому американцу к концу июля.

Об этом президент США Джо Байден заявил в ходе выступления в Национальном институте здравоохранения (NIH), передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы закупили достаточно вакцины, чтобы вакцинировать всех американцев", – сказал Байден.

Он уточнил что США, население которых составляет около 330 млн человек, в данный момент находятся на пути к получению 300 млн доз к концу июля.

Байден добавил, что США подписали контракт еще на 200 млн доз вакцины от коронавируса.

"Сегодня во второй половине дня мы подписали окончательный контракт на 100 млн доз вакцины Moderna и 100 млн доз вакцины Pfizer", – сказал президент США.

Он также отметил, что компании наращивают темпы поставок, поэтому 100 млн доз, которые были обещаны к концу июня, теперь будут доставлены к концу мая.

Для вакцинации в США используются одобренные регулятором вакцины Moderna и Pfizer-BioNTech.

США занимают первое место в мире по числу заражений и смертей от коронавируса. С начала пандемии там было выявлено более 27 млн случаев COVID-19, более 474 тыс. заразившихся умерли.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Чем отличаются вакцины от коронавируса и какую заказала Украина

Как сообщалось, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Согласно результатам клинических испытаний вакцины в Бразилии, ее эффективность составила немногим более 50%.

Кроме того, Украина подписала технические документы на получение 8 млн доз вакцины от коронавируса в рамках глобальной гуманитарной инициативы COVAX, чего может хватить для вакцинации 4 млн граждан. В рамках программы COVAX Украина в феврале получит 117 тыс доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства.

Кроме того, на прошлой неделе Украина получила подтверждение поставки 12 млн доз вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca и Novavax, от индийского производителя Serum Institute, объявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, первую партию вакцин из Индии доставят в Украину в феврале.