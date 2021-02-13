Украина в январе сократила экспорт мяса птицы на 22,1%

Украина в январе 2021 года сократила экспорт мяса и субпродуктов птицы на 22,1% по сравнению с январем 2020 года – до 29,11 тыс. тонн.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

Согласно ее данным, в денежном выражении экспорт этой продукции снизился на 21,2% – до $36,14 млн, тогда как импорт вырос на 18,1% – до 11,05 тыс. тонн, в денежном эквиваленте - на 20,3%, до $4,68 млн, передает Интерфакс-Украина.

Ведомство уточнило, что экспорт свинины в январе 2021 года возрос в натуральном выражении в 1,9 раза по сравнению с январем 2020 года - до 191 тонн, а в денежном - на 36%, до $404 тыс. Импорт свинины в Украину в январе 2021 года увеличился на 64,5% - до 1,63 тыс. тонн, а в денежном выражении - на 41,3%, до $2,7 млн.

Как сообщалось, экспорт мяса птицы из Украины в 2020 году в натуральном выражении возрос на 4% – до 431 тыс. тонн, тогда как в денежном снизился на 4,1% – до $555 млн. Импорт мяса птицы в 2020 году уменьшился на 18% по сравнению с 2019 годом - до 108 тыс. тонн в натуральном выражении, и на 13,4% - до $45,5 млн в денежном выражении.

Украина импортировала в минувшем году свинины почти 28 тыс. тонн на $55 млн, что соответственно на 20,8% и 23,0% больше прошлогодних значений, а экспорт данного продукта в 2020 году вырос на 31% по сравнению с 2019 годом - до 2,9 тыс. тонн на $6,3 млн.