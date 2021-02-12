"Укрэнерго" предложило повысить тариф на передачу на 40% ради выплат по "зеленому тарифу"

НЭК "Укрэнерго" предлагает с 1 апреля повысить тариф на передачу электроэнергии на 41% до – 414,66 грн за МВт-ч для покрытия расходов на обслуживание кредитов госбанков и дефицита средств для выплат по "зеленому тарифу". В свою очередь Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает повышение тарифа только на 3,6% – до 304,7 грн за МВт-час.

Об этом говорится в обосновании к проекту постановления НКРЭКУ о пересмотре тарифа на услуги по передаче электрической энергии НЭК "Укрэнерго", которое планируется принять 17 февраля, передает отраслевое издание ExPro.

"По результатам проведенных НЭК "Укрэнерго" расчетов с учетом вышеуказанных расходов тариф на услуги по передаче электрической энергии на 2021 год с 1 апреля 2021 года составит 414,66 грн/МВт-час. (Увеличивается на 120,73 грн/МВт-ч, по сравнению с действующим тарифом, утвержденным 9 декабря 2020 года – 293,93 грн/МВт-ч)", – сказано в обосновании "Укрэнерго".

В свои расчеты оператор закладывает дефицит в сумме 1,23 млрд грн для погашения предоставленных 10,25 млрд грн кредитов от государственных банков, а также дефицит средств в размере 11,35 млрд грн на выплаты в 2021 году производителям электроэнергии по "зеленому" тарифу, кроме частных домохозяйств.

"В связи с невключением в государственный бюджет на 2021 расходов по бюджетной программе "Финансовая поддержка гарантированного покупателя для оплаты электрической энергии, произведенной из альтернативных источников", – пояснили в "Укрэнерго".

В свою очередь, НКРЭКУ учла только дефицит средств для погашения кредитов в сумме 1,5 млрд грн, которые необходимо дополнительно заложить в тариф на передачу. При этом НКРЭКУ не стала учитывать в тарифе на передачу дефицит средств "Укрэнерго" для выплат по "зеленому" тарифу.

"При этом не учтены предложения НЭК "Укрэнерго" относительно пересчета статьи "расходы, связанные с выполнением специальных обязанностей для обеспечения общественных интересов, кроме частных домохозяйств", поскольку расходы по бюджетной программе "Финансовая поддержка гарантированного покупателя для оплаты электрической энергии, произведенной из альтернативных источников" согласно нормам закона могут быть включены в государственный бюджет до конца 2021 года", – говорится в обосновании комиссии.

Поэтому НКРЭКУ предлагает с 1 апреля увеличить действующий тариф на услуги по передаче электроэнергии только на 3,6% – до 304,7 грн за МВт-час.

Как сообщалось, НКРЭКУ с января 2020 года снизила тариф ЧАО "НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 6% (на 18,83 грн/МВт-ч) по сравнению с действующим в декабре – до 293,93 грн/МВт-ч (без НДС).