Бывший глава предприятия института имени Патона захватил здание стоимостью 20 миллионов, – прокуратура
Об сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Согласно материалам следствия, должностные лица ПАО "Опытный завод сварочного оборудования Института электросварки им. Е.О.Патона" с использованием служебного положения присвоили объект недвижимости, расположенный по адресу: г.Киев, Саперное поле, д.9а, который принадлежал на праве собственности указанному предприятию путем заключения с подконтрольным обществом договора купли-продажи объекта по заниженной стоимости.
В прокуратуре подсчитали, что сумма подтвержденных убытков вследствие такой сделки составляет более 20 млн грн.
Также бывший председатель правления завода оформил право собственности на вышеуказанный объект непосредственно в свою собственность. В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия по месту жительства подозреваемых.