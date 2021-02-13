В Евросоюзе признали успех реформы децентрализации в Украине

В докладе Европейского парламента по имплементации Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС одной из самых успешных реформ признана децентрализация.

Также в документе озвучили призыв закончить реформу путем широкого диалога между органами центральной и местной власти, передает Правительственный портал.

"Европарламент приветствует достижения Украины в проведении реформы децентрализации и расширении возможностей местных властей, что является одной из самых успешных реформ на сегодня; признает поддержку U-LEAD и формирование более 1000 территориальных громад; положительно оценивает шаги, принятые с целью децентрализации государственной власти и бюджетов через утверждение нормативно-правовых актов и их практического внедрения; призывает Европейскую комиссию внимательно изучить успешные практики реформы децентрализации в Украине и рассмотреть их практическое внедрение в других государствах", - отмечено в документе.

В свою очередь министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил, что поддержка и углубление сотрудничества с ЕС является приоритетной задачей Минрегиона.

"Приветствуем призыв Европарламента к изучению нашей реформы децентрализации и применению ее самых успешных практик в других государствах. Минрегион будет способствовать ее популяризации и готов оказать консультативную поддержку относительно особенностей внедрения", – добавил Чернышов.