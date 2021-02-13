Сенаторы США призвали Байдена ввести санкции против "Северного потока-2"

Сенаторы США призвали президента страны Джо Байдена применить анонсированные в январе санкции, направленные против достройки и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится в письме, которое в пятницу, 12 февраля, главе Белого дома отправили сенатор-республиканец Джим Риш и его коллега-демократ Джин Шейхин, передает DW.

"Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с вами, чтобы положить конец этому опасному проекту", – отметили сенаторы.

Они также выразили обеспокоенность сообщениями прессы о том, что правительство Германии предлагало Вашингтону "пренебречь санкциями, предусмотренными законом".

Напомним, позиция Германии заключается в том, что "Северный поток-2" - это экономический аспект взаимодействия с Россией и проект должен быть реализован в интересах граждан ФРГ, несмотря на политические разногласия с РФ.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что позиция ФРГ по "Северному потоку-2" на фоне дела российского оппозиционера Алексея Навального и высылки дипломатов из РФ пока остается неизменной.

Ранее сообщалось, что Министр европейских дел Франции Клеман Бон выступил с призывом к правительству Германии прекратить строительство газопровода "Северный поток-2" на фоне задержаний участников акций протеста в России.

В свою очередь официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер заявил, что ФРГ придерживается своей позиции по "Северному потоку-2", несмотря на призывы Франции остановить проект.