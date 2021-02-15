Украина подписала протокол об изменениях в налоговое соглашение с ОАЭ

Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали межправительственный Протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Владимира Зеленского, который находится в ОАЭ с официальным визитом.

"Реализация этого документа ослабит фискальную нагрузку на субъекты хозяйствования, будет способствовать деловой активности и активизирует хозяйственную деятельность", – сказано в сообщении.

Также был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере развития туристического сектора между Государственным агентством развития туризма Украины и Министерством экономики ОАЭ.

Меморандум о взаимопонимании между Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Офисом Государственного министра продовольственной и водной безопасности ОАЭ призван поощрять ответственные иностранные инвестиции в сельское хозяйство и содействовать развитию торговли агропродовольственной продукцией.

Меморандум о взаимопонимании в сфере землеустройства между Государственной службой Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра и Министерством изменения климата и окружающей среды ОАЭ предусматривает обмен опытом по использованию и охране сельскохозяйственных земель, сохранению, воспроизводству и повышению плодородия почв, внедрения и совершенствования электронных услуг в сфере землеустройства, мониторинга экологического состояния земель и почв в результате влияния изменения климата и негативных процессов.

Кроме того, подписан Меморандум о взаимопонимании между министерствами внутренних дел Украины и ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений, межправительственное Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом.