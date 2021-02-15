Россия ввела экспортные пошлины на зерно на фоне роста мировых цен

Россия с 15 февраля ввела квоту на экспорт пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя в размере 17,5 млн тонн с целью стабилизации цен на муку и хлеб на фоне резкого роста цен на зерновые.

Кроме того, с 15 февраля вводится экспортная пошлина на пшеницу в размере 25 евро за тонну, с 1 марта она повысится до 50 евро, передает Интерфакс.

С 15 марта экспортные пошлины в рамках квоты также начнут действовать на кукурузу (25 евро) и ячмень (10 евро). Экспорт ржи, которая, по данным экспертов зернового рынка, практически не экспортируется, пошлиной облагаться не будет.

За пределами квоты будет действовать запретительная пошлина в размере 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.

Ограничительные меры не распространяются на поставки в страны ЕАЭС.

Как заявлял ранее председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, экспортеры намерены полностью выбрать квоту и в дальнейшем вернуться к обсуждению с правительством возможности обнуления экспортных пошлин.

На экспортных рынках зерновых Россия конкурирует с Украиной, а введенние этой страной ограничений влияет на мировые цены на зерно.

Ранее замминистра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка отмечал, что ситуация на мировом продовольственном рынке, в частности, ограничительные действия России и Аргентины, привели к росту спроса на украинскую продукцию, что может вызвать повышение цен и не внутреннем рынке.

Из-за этого ассоциации "Союз птицеводов Украины", "Свиноводы Украины", "Тваринпром", "Союз кормопроизводителей Украины" призвали ограничить экспорт кукурузы, чтобы не допустить резкого подорожания кормов.