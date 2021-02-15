У Минэнерго нет данных о принадлежащих "Нафтогазу" запасах газа, – Витренко (обновлено)

Министерство энергетики не располагает точной информации о том, сколько газа в подземных хранилищах принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил в интервью Радио Свобода.

"Общие цифры. Непрозрачность заключается в том, что публика не знает, сколько газа "Нафтогаза" в подземках. Мало того, там тоже два режима – таможенный склад и не таможенный склад. И этой информации нет. Мало того, я даже раскрою секрет, я спросил у своих сотрудников, потому что нужно было на Кабмин подавать документы. Минэнерго сказал, что "Нафтогаз" даже Минэнерго не предоставляет такие данные", – сказал Витренко.

При этом он выразил надежду, что эту ситуацию исправят в ближайшее время.

"Мы держим "Нафтогаз" в государственной собственности для того, чтобы "Нафтогаз" как раз работал там, где есть провалы рынка, где рынок сам по себе не работает эффективно, чтобы "Нафтогаз" выполнял еще какие-то другие функции. Например, обеспечивал безопасность поставок газа. А для этого мы должны видеть, например, сколько у самого "Нафтогаза" в подземке газа. Мало того, мы даже должны видеть, какая, например, себестоимость этого газа в подземке. Потому что много спекуляций звучит на эту тему, что вот "Нафтогаз" закачивает, покупал летом по 3 гривни, а сейчас продает по 7. Я знаю, что это не так. Но на цифрах, например, показать не могу. А это неправильно", – добавил и.о. министра.

В свою очередь в пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что оператор газовых хранилищ "Укртрансгаз" ежедневно публикует актуальную информацию о запасах газа, а ежемесячно открывает аналитику, сколько газа в ПХГ хранят украинские компании, сколько – иностранные, а также в каком режиме газ хранится.

В компании подчеркнули, что данные о запасах газа в хранилищах в разрезе конкретных компаний являются коммерческой тайной.

"Единственное, что "Укртрансгаз" не может опубликовать в открытом доступе – сколько газа имеет каждый отдельный заказчик услуг хранения. Это конфиденциальные данные заказчиков. В этом вопросе на сторону заказчиков стал и национальный регулятор НКРЭКУ, который наложил ограничение на доступ к этой информации", – напомнили в "Нафтогазе".

Как сообщалось, по данным ООО "Оператор ГТС Украины", в украинские подземные хранилища газа (ПХГ) в 2020 году закачаны рекордные объемы природного газа ‒ 27 млрд куб. м, из которых 10 млрд куб. м составлял газ нерезидентов.

В начале января пресс служба НАК "Нафтогаз Украины" сообщила, что украинские подземные хранилища газа (ПХГ) в 2020 году в целом был накоплен рекордный запас газа за последние 10 лет ‒ 28,3 миллиарда кубометров.