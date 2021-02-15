Половина выплат по внешнему долгу придется на сентябрь, – Минфин

По данным Министерства финансов на 1 февраля, объем выплат по госдолгу в 2021 году оценивается в 597,5 млрд грн.

В том числе в первом квартале выплаты по госдолгу должны составить 146,1 млрд грн, во втором – 166,5 млрд грн, в третьем – 166,4 млрд грн, в четвертом квартале – 118,5 млрд грн, передает Finbalance.

В том числе объем выплат по внутреннему госдолгу в 2021 году – 432,3 млрд грн, по внешнему 165,2 млрд грн.

Крупнейшие платежи по госдолгу ожидаются в марте (78,6 млрд грн), июне (77,1 млрд грн) и сентябре (102,1 млрд грн).

Крупнейшие платежи по внутреннему госдолгу запланированы в марте (54,55 млрд грн) и июне (60 млрд грн).

Крупнейшие платежи по внешнему госдолгу – в сентябре (81,4 млрд грн или $2,9 млрд).

Как сообщалось, законом о госбюджете на 2021 год предусмотрен предельный объем дефицита на сумму 246,6 млрд грн (5,5% ВВП).

При этом заимствования запланированы в сумме 701,8 млрд грн (в том числе 497,3 млрд грн – на внутреннем рынке и 204,5 млрд грн – на внешнем), а также поступления от приватизации на 12 млрд грн.

В 2020 году госбюджет был сведен с дефицитом 217,1 млрд грн (тогда как установленный законом максимум был 298,4 млрд грн). Это почти в три раза превысило дефицит в 2019 году (тогда он составлял 78,05 млрд грн).

Заимствования в 2020 году составили 638 млрд грн (внутренние –388,5 млрд грн, а внешние –249,5 млрд грн).

По данным Минфина, на конец 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 550 млрд грн.