За сутки в Украине зафиксировали 2 332 новых случая инфицирования Covid-19

По состоянию на утро 15 февраля за сутки в Украине зафиксировали 2 332 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.

В частности заболели 160 детей и 47 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за сутки госпитализировали 1 145 человек, выписали из больницы 673 пациента. Умерли за прошедшие сутки 62 человека, выздоровели 2 476. В то же время было совершено 13 740 тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (457), Черновицкой (225), Киевской (171), Житомирской (150) областях и в Киеве (211).

За все время пандемии в Украине заболели 1 273 475 человек, выздоровели 1 116 779 пациентов, умерло 24 392 человека. Было проведено 6 551 858 тестов.