Хмельницкая АЭС со второй попытки запустила энергоблок №2 (обновлено)

В 9:31 15 февраля энергоблок №2 Хмельницкой атомной электростанции подключен к энергосистеме Украины после завершения ремонтной кампании на месяц раньше, чем планировалось.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"Это дает дополнительные 1000 МВт к энергосистеме. Мы надеемся, что это решит все вопросы обеспечения нужд Украины в электроэнергии в зимний период", – отметил руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

В компании отмечают, что дополнительная мощность в 1000 МВт позволит во время критической нагрузки на ОЭС Украины в зимний период отказаться от импорта из России, к которому страна была вынуждена прибегнуть из-за дефицита угля и аварийных ремонтов на тепловых электростанциях Украины.

Отметим, что реактор был успешно запущен и подключен к энергосистеме Украины со второй попытки: 13 февраля на блоке №2 ХАЭС во время проведения комплексных электрических испытаний, при переводе питания собственных нужд с рабочего на резервное, отключился резервный трансформатор собственных нужд. Реакторная установка (РУ) была остановлена действием аварийной защиты с запуском резервных дизель-генераторов систем безопасности (СБ).

"Остановка РУ и включение механизмов СБ произошли по причине обесточивания собственных нужд энергоблока №2. Отказов и повреждений основного и вспомогательного оборудования не было. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационная обстановка на энергоблоке №2 и промплощадке в норме и не претерпела изменений", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в связи с похолоданием в Украине зафиксировано самое высокое потребление электроэнергии за последние 6 лет.