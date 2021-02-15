На строительство пешеходных переходов и развязок в 2021 году выделили 2,5 миллиарда

На 2021 год на программу повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине предусмотрено 2,5 млрд грн.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Александр Кава во время встречи с представителями министерства инфраструктуры, передает пресс-служба Минфина.



"В 2020 году в Украине по данным Нацполиции зарегистрировано более 168 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 3 541 человек и получили травмы еще 31 974. Мы видим, что на сегодня в Украине уровень смертности и травматизма из-за ДТП выше, чем среднеевропейский показатель", – сказал он.

Также заместитель министра отметил, что одним из эффективных путей реализации программы является обеспечение соответствующих безопасных условий перевозки пассажиров железнодорожным транспортом. "Это позволит уменьшить нагрузку на междугородний и городской общественный транспорт, а также повысит уровень защищенности самих пассажиров в целом", – добавил Кава.

В частности в 2021 году средства в размере около 2,5 млрд грн будут направлены на постройку и усовершенствование: 200 пешеходных переходов, 20 кольцевых развязок, ликвидацию 5 мест концентрации ДТП.

Также деньги пойдут на обеспечение работников ГСЧС и медиков необходимым оборудованием, что даст возможность эффективнее реагировать на ДТП и спасать жизни пострадавшим. В то же время часть средств выделят на осуществление габаритно-весового контроля перегруженных грузовиков, которые являются источником повышенной опасности.