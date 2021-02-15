Нацбанк выделил 9 миллиардов долгосрочного рефинансирования для 17 банков

В пятницу, 12 февраля, Национальный банк Украины провел тендер по поддержке ликвидности банков сроком на 84 дня и 1820 дней.

Таким образом на аукционах 18 банков получили 9,36 млрд грн рефинансирования НБУ, передает Finclub.

Из них один банк получил 38 млн грн на срок до 84 дней по учетной ставке 6% годовых, остальные финучреждения – 9,32 млрд грн сроком на 5 лет под 6% годовых.

Напомним, на аукционе по рефинансированию 5 февраля на срок до 84 дней удовлетворил заявки четырех банков на общую сумму 440 млн грн под 6% годовых.