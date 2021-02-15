"Ощадбанк" передумал инициировать банкротство компании-собственника "Укртелекома" Ахметова

Хозяйственный суд Киева 10 февраля принял решение вернуть "Ощадбанку" заявление об открытии производства о банкротстве ООО "ЕСУ", которое является владельцем 92,79% акций "Укртелекома" Рината Ахметова.

Согласно судебным материалам, госбанк обратился в суд с указанным заявлением 23 декабря 2020 года в связи с невозможностью "ЕСУ" погасить задолженность, пишет Finbalance.

Сначала суд оставил заявление банка об открытии производства по делу о банкротстве ООО "ЕСУ" без движения, указав на допущенные недостатки и установив срок для их устранения. Однако этого сделано не было и суд вернул иск заявителю.

"По состоянию на 8 февраля недостатки не устранены, требования определения суда не выполнены. Согласно ст. 174 ГПК Украины, если истец не устранил недостатки искового заявления в срок, установленный судом, заявление считается не поданным и возвращается лицу, обратившемуся с исковым заявлением", – говорится в постановлении суда.

Напомним, в марте 2017 года ООО "ЕСУ" должно было погасить облигации на 4,6 млрд грн, однако не сделало этого. Крупнейшие держатели этих бумаг – "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" (у каждого из них в портфеле облигации на сумму около 2 млрд грн). Выпуск облигаций способствовал процессу приватизации "Укртелекома".

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Как сообщалось, Исполнительная служба наложила арест на 93% акций "Укртелекома" в августе 2019 года из-за долга ООО "ЕСУ" Рината Ахметова (владелец пакета акций "Укртелекома") перед "Ощадбанком" в размере 1,8 млрд грн. В декабре того же года "Ощадбанк" договорился о реструктуризации долга "Укртелекома" и отозвал иск.



Напомним, в июне 2017 года суд Лондона по иску Raga Establishment обязал СКМ доплатить $760 млн плюс проценты за покупку "Укртелекома" и отклонил встречные претензии компании Рината Ахметова о расторжении договора о покупке телеком-оператора. Согласно материалам судебного разбирательства, к сделке по приватизации госкомпании были причастны Виктор Янукович, бывший глава СБУ Валерий Хорошковский, Сергей Арбузов и Дмитрий Фирташ.

В октябре 2019 года компания "СКМ" Рината Ахметова по решению суда Лондона урегулировала спор с Raga Establishment Ltd в рамках мирового соглашения по делу "Укртелекома". В СКМ не опроверги выплату более $700 млн по решению суда, отказавшись уточнить детали.