Нацсовет не нашел нарушений в покупке Медведчуком доли в медиахолдинге Коломойского
Об этом сообщил ответственный секретарь Нацсовета Юрий Зиневич, передает "Детектор Медиа".
Внеплановые проверки лицензиатам регулятор назначил 12 ноября. Они касались информации из декларации народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука за 2019 год о том, что его жена Оксана Марченко является конечным бенефициарным владельцем офшорной компании Bolvik Ventures Ltd, которая опосредованно владеет долями каналов "1+1", "2+2" и "ТЕТ".
По словам Зиневича, регулятор получил объяснения и документы о структуре собственности от компании. Согласно этим данным, доля компании Bolvik Ventures LTD в структуре собственности "1+1" составляет 24,51%, и именно такая доля ранее принадлежала Игорю Суркису. Однако теперь контроллерами Bolvik Ventures LTD являются три физических лица: Игорь Суркис (с долей 33,34%), Леонид Ашкенази (с долей 33,33%) и Оксана Марченко (с долей 33,33%).
"Соответственно, доля владения уставным капиталом каждого из физических лиц составляет по 8%, что не является существенным участием и не отражается в структуре собственности. Поэтому учитывая представленную структуру собственности и объяснения кампании проверка не установила нарушений", – пояснил Зиневич.
Как сообщалось, ранее из декларации Виктора Медведчука за 2019 стало известно, что его жена Оксана Марченко является конечным бенефициаром Bolvik Ventures Ltd, которая опосредованно владеет долями каналов "1+1", "2+2" и "ТЕТ".
При этом в документах о структуре собственности каналов, обнародованных на их сайтах, указано, что Bolvik Ventures Ltd контролируется Игорем Суркисом, а Оксана Марченко в документах не упоминается. Bolvik Ventures Ltd опосредованно владеет 24,6% канала "1+1", 24,5% канала "ТЕТ" и 24,5% канала "2+2".
Адвокат Игорь Кириленко, представляющий интересы Виктора Медведчука, заявлял, что Оксана Марченко владеет 8,22% акций телеканала "1+1" и 8,17% акций телеканала "ТЕТ". По словам адвоката, ООО "Инвестиционная компания "Гармония", владельцем которого до марта 2016 года был Виктор Медведчук, а в марте 2016 года стала Оксана Марченко, в январе 2012 года приобрело по лицензии Национального банка Украины 100% акций кипрской компании "Бересинтио Инвестментс Лтд". Эта компания как раз владеет 33,33% акций компании Bolvik Ventures Ltd.
В пресс-службе "1+1" заявили, что для них информация о доле Оксаны Марченко стала новостью. 10 июня 2020 года ТРК "Студия 1+1" направила запросы компаниям из структуры собственности с просьбой разъяснить ситуацию и предоставить достоверную информацию о структуре собственности компании Bolvik Ventures Ltd. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания отложил переоформление лицензий канала "ТЕТ", пока не получит от "1+1 медиа" разъяснений об изменении структуры собственности.
Конечный бенефициарный владелец "1+1 медиа" Игорь Коломойский также заявил, что не знал о доле семьи Медведчуков в структуре "1+1".
Виктор Медведчук сказал, что партнерство в бизнесе с олигархом Игорем Коломойским - это "вопрос бизнеса, а не идеологии". А Оксана Марченко "не исключает", что может расширить свою долю в структуре собственности "1+1". Ей надо владеть контрольным пакетом акций, чтобы внедрять изменения на канале.