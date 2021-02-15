Импорт дизельного топлива вырос в январе на 24%

В январе 2021 года импорт дизельного топлива в Украину вырос на 23,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 366,4 тыс. тон.

Об этом сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr.

В том числе импорт из Беларуси вырос более чем в 2,2 раза – до 193 тыс. тонн. Такой сильный скачек объясняется низким показателем импорта дизтоплива из Беларуси в январе прошлого года по причине снижения поставок сырья на местные НПЗ в первом квартале.

В "А-95" отметили, что по итогу отчетного месяца импорт из Беларуси нарастили ключевые поставщики: компания UPG увеличила импорт в 2,5 раза, с 16,4 тыс. тонн, до 42,7 тыс. тонн, а ОККО и WOG – на 105% и 180%, до 34,3 тыс. тонн и 19,4 тыс. тонн соответственно.

Кроме того, одним из крупнейших импортеров белорусского дизеля стала компания "БРСМ-Нафта", которая поставила 17,6 тыс. тонн. Для сравнения, в прошлом году оператор импортировал из Беларуси всего лишь 600 тонн ресурса.

Поставки дизельного топлива из Российской Федерации в январе 2021 года сократились на 14,5% – до 121,8 тыс. тонн из которых 46,9 тыс. тонн (-37,3% к январю 2020 года) было поставлено через терминал в Гомеле, 48,2 тыс. тонн (+31,2%) железной дорогой и 26,6 тыс .тонн (-13,5%) по трубопроводу "ПрикарпатЗападтранс".

Импорт из Литвы в январе 2021 года сократился на 30%, до 33,8 тыс. тонн, по сравнению с объемом поставок в январе 2020 года.

В портах было оформлено порядка 16 тыс. тонн дизельного топлива (-3,3% к январю 2019 года).