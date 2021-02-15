Курс гривни отреагировал снижением на отсрочку получения кредита от МВФ
Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Как сообщалось, Нацбанк установил официальный курс гривни на 15 февраля на уровне 27,844 грн/$.
В субботу, 13 февраля, миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине объявила о завершении работы без принятия положительного решения о первом пересмотре программы для Украины в формате stand-by, что позволило бы получит очередной транш.
По словам главы Национального банка Кирилла Шевченко, в 2021 году Украина ожидает получить три транша от МВФ на сумму в около $2,2 млрд.
Миссия МВФ начала работу в Украие в онлайн-формате 21-23 декабря прошлого года, после чего был взят перерыв на праздники до 11 января. Неделю назад работа миссии продлена на 7-10 дней.
МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.
После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.