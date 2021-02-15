"Газпром" возобновил укладку "Северного потока-2" в водах Дании

Судно-трубоукладчик "Фортуна" возобновило укладку труб газопровода "Северный поток-2" после перерыва, вызванного штормами в Балтийском море.

Об этом свидетельствуют данные системы глобального позиционирования морских судов Marine Traffic, передает РБК.

Как сообщалось, строительство финального участка газопровода "Северный поток-2" в водах Дании было приостановлено на минувшей неделе из-за шторма.

Напомним, 6 февраля принадлежащая российскому "Газпром" проектная компания Nord Stream 2 AG сообщила, что "Фортуна" приступила к укладке труб после прибытия к месту строительства в январе и успешного проведения морских испытаний.

Датское морское управление позже сообщило, что строительство 147-километрового участка газопровода в водах королевства, ориентировочно, завершится в апреле 2021 года, когда будут уложены обе нитки трубы.

С 15 января "Фортуна" имела право приступать к работам по укладке "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании. "Газпром" ожидает, что "Фортуна" завершит работы в датских морях к середине последней недели мая, а затем приступит к укладке труб в водах Германии, где строительство продлится до июня.

Расчетная скорость укладки труб "Фортуны" составляет 0,4 км в сутки, на скорость стройки могут влиять погода и технические условия.

Напомним, 19 января США внесли в санкционный список в соответствии с законом CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций") трубоукладчик "Фортуна", задействованный в строительстве "Северного потока-2", а также его владельца.

По данным газеты Bild, от участия в проекте "Северный поток-2" из-за угрозы санкций отказалась первая немецкая компания – Bilfinger SE, которая занимается строительством и инжинирингом.

Ранее сообщалось, что с проектом прекратила сотрудничество норвежская сертификационная компания Det Norske Veritas Holding AS и датский консультант Ramboll.