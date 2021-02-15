Импорт коксующихся углей для металлургии вырос в январе на 15%

Коксохимические заводы (КХЗ) Украины в январе текущего года импортировали 0,77 млн тонн рядовых коксующихся углей и угольного концентрата для коксования, что на 14,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные "Укрметаллургпрома", передает Интерфакс-Украина.

Согласно им, поступление углей украинской добычи в прошлом месяце составило 0,31 млн тонн - на 12,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

В целом за январь 2021 года украинские КХЗ получили 1,08 млн тонн углей для коксования, что на 4,9% больше по сравнению с январем 2020 года. При этом доля импортных углей в общем объеме поставок составила 71,3% против 64,1% в январе 2020 года.

На украинские метпредприятия было поставлено 0,728 млн тонн кокса (106,3% к январю 2020 года), в том числе 0,703 млн тонн украинского происхождения (102,6%), 0,025 млн тонн импортированных (в январе 2020 года кокс не импортировался). Доля импортного кокса в общем объеме поставок составила 3,43% против нуля в январе прошлого года.

Помимо этого, за прошлый месяц было заготовлено 303 тыс. тонн металлолома (162,2% относительно января 2020 года), из которых 284 тыс. тонн (154,3% относительно января 2020 года) поставлено украинским потребителям в качестве привозного. Экспорт металлолома составил 19 тыс. тонн (669%).

Отмечается, что обеспечение метпредприятий украинским железорудным сырьем за указанный отчетный период осуществлялось в соответствии с потребностями металлургического производства. По импорту ЖРС не завозилось. Экспорт ЖРС за январь 2021 года составил 3,69 млн тонн (93,1% относительно января 2020 года).

По уточненным данным "Укрметаллургпрома", в январе текущего года произведено 2,75 млн тонн агломерата (103,7% к январю-2020), 0,85 млн тон кокса валового 6%-ной вл. (102,1%), 1,818 млн тонн чугуна (105,2%), 1,839 млн тонн стали (98,8%), 1,663 млн тонн проката (99%), 0,056 млн тонн трубной продукции (87%).

Как сообщалось, КХЗ Украины в 2020 году импортировали 9,67 млн тонн рядовых коксующихся углей и угольного концентрата для коксования, что на 6,4% меньше, чем в 2019 году. Поступление углей украинской добычи в прошлом году составило 3,62 млн тонн - на 3,5% превышает показатель предыдущего года.

В целом за 2020 год украинские КХЗ получили 13,29 млн тонн углей для коксования, что на 3,9% ниже по сравнению с 2019 годом. При этом доля импортных углей в общем объеме поставок составила 72,8% против 74,77 в 2019 году.

На украинские метпредприятия было поставлено 8,18 млн тонн кокса (92,7% к 2019 году), в том числе 8,03 млн тонн украинского происхождения (95,2%), 0,15 млн тонн импортированных (38,6%). Доля импортного кокса в общем объеме поставок составила 1,83% против 4,41% в 2019 году.

В 2020 году произведено 31,91 млн тонн агломерата (103,3% к 2019 году), 9,67 млн тон кокса валового 6%-ной вл. (96,1%), 20,423 млн тонн чугуна (101,8%), 20,616 млн тонн стали (98,9%), 18,427 млн тонн проката (101,2%), 0,85 млн тонн трубной продукции (83,8%).