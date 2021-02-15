Новини

Фонд гарантирования восстановил контроль над обанкротившимся банком сына Щербаня

5350
Фонд гарантирования восстановил контроль над обанкротившимся банком сына Щербаня
Фонд гарантирования вкладов физических лиц 12 февраля восстановил контроль над еще одним так называемым "зомби-банком" – ПАО "АКБ "Капитал".

Как сообщает пресс-служба учреждения, на сегодня в Государственном реестре восстановлена запись об осуществлении ликвидации ПАО "АКБ "Капитал" уполномоченным лицом Фонда.

"Продолжается работа над восстановлением выплат вкладчикам и подготовка к удовлетворению требований кредиторов банка", – отмечается в сообщении.

В Фонде отмечают, что восстановлению контроля над банком "Капитал" предшествовало почти два года судебных тяжб и многочисленные попытки (с сентября 2020 года) восстановить записи в Госреестре во внесудебном порядке в рамках выполнения норм так называемого "банковского закона" №590.

"Фонд работает над возвращением под контроль последних двух финучреждений – ПАО "КСГ Банк" и крупнейшего "зомби-банка" по сумме выплаченного вкладчикам возмещения – ПАО "Укринбанк", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в марте 2019 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостановил выплаты вкладчикам после того, как владельцами банка через регистраторов был внесен ряд записей в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, в результате которых ПАО "АКБ "Капитал" было перерегистрировано в оккупированном Донецке, а органом управления был указан руководитель, назначенный экс-владельцами банка.

Читайте также: Высший админсуд признал незаконным отнесение к неплатежеспособным банка "Капитал" сына Щербаня

Напомним, ПАО "АКБ "Капитал" был отнесено Национальным банком к категории неплатежеспособных 20 июля 2015 года, а 29 октября 2015 года – принято решение о ликвидации этого банка.

По данным Фонда гарантирования, вкладчиками банка в пределах гарантированной суммы получено 324,5 млн грн (87,5% от общей суммы). Общая сумма акцептованных требований кредиторов составляет более 584,8 млн грн.

По данным НБУ по состоянию на июнь 2015 года, сыновья покойного донецкого бизнесмена и политика Евгения Щербаня – Руслан и Евгений – напрямую и косвенно контролировали 35% акций банка. Еще 24,73% принадлежали Виолетте Эпель, 15,45% – Татьяне Поляковой.

По состоянию на 1 апреля 2015 года по размеру активов банк занимал 61 место (1,99 млрд грн) среди 133 действовавших банков.

Читайте БізнесЦензор у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини