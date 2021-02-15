Дефицит внешней торговли сократился за год в 14 раз, – Госстат

В 2020 году экспорт товаров и услуг из Украины сократился на 7,8% – до $59,04 млрд, тогда как импорт упал на 12,5% – до $59,3 млрд.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

Таким образом, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины по итогам 2020 года составило $225,5 млн, что в 14,4 раза меньше, чем в 2019 году (также отрицательное – $3,69 млрд).

При этом, отрицательное сальдо внешней торговли со странами ЕС сократилось с $4,57 млрд в 2019 году до $4,36 млрд по итогам 2020 года, преимущественно из-за улучшения позитивного сальдо торговли услугами с $740,1 млн до $1,46 млрд в 2020 году. В то же время, дефицит торговли товарами со странами Евросоюза в 2020 году вырос до $4,83 млрд с $4,26 млрд годом ранее.

В целом экспорт товаров в 2020 году сократился на 1,7% или на $841,7 млн – до $49,21 млрд, импорт товаров снизился на 11% или на $6,71 млрд – до $54,09 млрд. В итоге, отрицательное сальдо торговли товарами сократилось до $4,88 млрд, по сравнению с $10,72 млрд в 2019 году.

В то же время экспорт услуг в 2020 году упал на 28,5% или на $4,46 млрд – до $11,17 млрд, тогда как импорт – на 25% или на $1,73 млрд, до $5,21 млрд. Таким образом положительное сальдо торговли услугами сократилось до $5,96 млрд, по сравнению с $8,69 млрд в 2019 году.

Как сообщалось, в 2019 году экспорт товаров и услуг из Украины вырос на 11,2% – до $63,68 млрд, тогда как импорт вырос на 6% – до $67,31 млрд. Таким образом, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса по итогам 2019 года составило $3,63 млрд, что почти вдвое меньше, чем в 2018 году (-$6,21 млрд).

В том числе экспорт товаров в 2019 году вырос на 5,8% – до $50,06 млрд, импорт товаров увеличился на 6,3% – до $60,78 млрд. В итоге отрицательное сальдо торговли товарами выросло до $10,72 млрд, по сравнению с $9,85 млрд в 2018 году.