Крупнейший подрядчик отсудил 130 миллионов долга за подготовку к "Евро-2012"

Суд взыскал с Государственного предприятия "Дирекция по строительству объектов к Евро-2012 во Львове" в пользу ООО "Дорожное строительство "Альтком" 127,6 млн грн.

Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда Киева от 27 января, пишут Наші гроші.

В частности, суд взыскал с госпредприятия в пользу "Альткома" 84,37 млн грн основного долга, а также 34,99 млн грн инфляционных потерь, 7,57 млн грн 3% годовых и 672 тыс. грн судебного сбора.

Суд установил, что 6 мая 2010 года Управление капитального строительства Львовской областной государственной администрации, которое в дальнейшем заменило ГП "Дирекция по строительству объектов к Евро-2012 во Львове", заключило с "Альткомом" договор подряда.

Из предоставленного суду акта сверки взаиморасчетов за период августа 2010 года - апреля 2016 года следует, что "Альтком" выполнил работы в целом на сумму 2,28 млрд грн. При этом госпредприятие оплатило работы на сумму 2,2 млрд грн и имеет задолженность в размере 84,37 млн грн.

Суд указал, что оплата в полном объеме подтверждена материалами дела и сторонами не оспаривается. Ни одной претензии по качеству и срокам выполнения работ материалы дела не содержат. Также в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства, которые ставят под сомнение обстоятельство того, что генеральный директор ГП "Дирекция по строительству объектов к Евро-2012 во Львове" Владимир Шадрин не подписывал акты с "Альткомом".

Суд отметил, что факт отсутствия бюджетного финансирования не освобождает госпредприятие от обязанности выполнения обязательств по оплате выполненных работ, поскольку это обстоятельство не определено законодательно как освобождающее от исполнения обязательства.

Конечным бенефициарным владельцем ООО "Дорожное строительство "Альтком" является Александр Тисленко, близкий к бывшему вице-премьеру при Януковиче Борису Колесникову. В тот период, когда подготовку объектов Чемпионата Европы по футболу 2012 (Евро-2012) курировал Колесников, группа "Альтком" получила самые крупные тендерные подряды. Всего в 2008-2013 годах фирма выиграла торгов на 9,84 млрд грн.

Осенью 2019 года "Альтком" вместе с пятью компаниями объединились в Национальную дорожную ассоциации Украины. Эти фирмы поделили между собой 67% всех подрядов "Укравтодора" на ремонт и строительство дорог. В том числе 2019-2020 годах "Альтком" получил больше всего подрядов "Укравтодора" по переговорной процедуре – на 1,96 млрд грн.

Как сообщалось, в мае 2020 года министр Кабинета министров Олег Немчинов заявлял, что для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов, которые строились для проведения Чемпионата Европы по футболу в 2012 году необходимо выделить еще 902 млн грн.

По словам министра, речь идет о 5 объектах, которые могут быть дофинансированных и полностью введены в эксплуатацию: Харьковский и Львовские аэропорты, НСК "Олимпийский", Арена "Львов" и стадион "Скиф".