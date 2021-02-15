Местные бюджеты в 2020 году получили 130 миллиардов субвенций, – Минфин

По итогам 2020 года из государственного бюджета на счета местных бюджетов поступило более 130 млрд грн субвенций.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Больше всего финансировалась образовательная сфера, на развитие которой регионы получили 81,22 млрд грн. Образовательная субвенция направляется на оплату труда с начислениями педагогических работников в таких типах учебных заведений:

начальные школы, гимназии, лицеи (кроме дошкольных подразделений (отделений, групп);

специальные школы, санаторные школы;

специализированные художественные школы (школы-интернаты), школы-интернаты (лицеи-интернаты) спортивного профиля, военные (военно-морские) лицеи, лицеи с усиленной военно-физической подготовкой, научные лицеи, научные лицеи-интернаты, гимназии и лицеи, в составе которых интернаты с частичным или полным содержанием учащихся;

детские дома, учебно-реабилитационные центры, инклюзивного-ресурсные центры;

учреждения профессионального (профессионально-технического) образования государственной и коммунальной собственности в части обеспечения расходов на получение полного общего среднего образования;

учреждения профессиональной перед высшими образования и колледжи государственной и коммунальной собственности в части обеспечения расходов на получение полного общего среднего образования.

На строительство и ремонт дорог ушло 22,17 млрд грн. Это те средства, которые предназначены для финансирования строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах.

Медицинская субвенция в целом по регионам, включая город Киев, составила 14,58 млрд грн. Финансирование направляется на оплату текущих расходов учреждений здравоохранения и программ в сфере здравоохранения. В частности:

первичную медико-санитарную, амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь;

консультативную амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь;

специализированную амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь;

программы медико-санитарного просвещения;

санаторно-курортную помощь;

другие государственные программы медицинской и санитарной помощи.

Базовая дотация, которая перечисляется из государственного бюджета местным бюджетам и служит основным инструментом повышения фискальной способности местных бюджетов, в прошлом году составила 13,28 млрд грн. При этом наиболее дотационной стала Закарпатская область с показателем в 1,19 млрд ​​грн.

На выборы депутатов местных советов из государственного бюджета регионы получили 2 млрд грн.