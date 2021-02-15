Местные бюджеты в 2020 году получили 130 миллиардов субвенций, – Минфин
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Больше всего финансировалась образовательная сфера, на развитие которой регионы получили 81,22 млрд грн. Образовательная субвенция направляется на оплату труда с начислениями педагогических работников в таких типах учебных заведений:
- начальные школы, гимназии, лицеи (кроме дошкольных подразделений (отделений, групп);
- специальные школы, санаторные школы;
- специализированные художественные школы (школы-интернаты), школы-интернаты (лицеи-интернаты) спортивного профиля, военные (военно-морские) лицеи, лицеи с усиленной военно-физической подготовкой, научные лицеи, научные лицеи-интернаты, гимназии и лицеи, в составе которых интернаты с частичным или полным содержанием учащихся;
- детские дома, учебно-реабилитационные центры, инклюзивного-ресурсные центры;
- учреждения профессионального (профессионально-технического) образования государственной и коммунальной собственности в части обеспечения расходов на получение полного общего среднего образования;
- учреждения профессиональной перед высшими образования и колледжи государственной и коммунальной собственности в части обеспечения расходов на получение полного общего среднего образования.
На строительство и ремонт дорог ушло 22,17 млрд грн. Это те средства, которые предназначены для финансирования строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах.
Медицинская субвенция в целом по регионам, включая город Киев, составила 14,58 млрд грн. Финансирование направляется на оплату текущих расходов учреждений здравоохранения и программ в сфере здравоохранения. В частности:
- первичную медико-санитарную, амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь;
- консультативную амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь;
- специализированную амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь;
- программы медико-санитарного просвещения;
- санаторно-курортную помощь;
- другие государственные программы медицинской и санитарной помощи.
Базовая дотация, которая перечисляется из государственного бюджета местным бюджетам и служит основным инструментом повышения фискальной способности местных бюджетов, в прошлом году составила 13,28 млрд грн. При этом наиболее дотационной стала Закарпатская область с показателем в 1,19 млрд грн.
На выборы депутатов местных советов из государственного бюджета регионы получили 2 млрд грн.