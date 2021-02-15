Глава НКРЭКУ раскрыл структуру тарифа на распределение газа
Во время своего выступления во время Всеукраинского Форума "Украина 30. Платежка" Тарасюк отметил, что есть три основные составляющие, из которых состоит тариф на распределение: это стоимость технологического газа который идет на доставку газа потребителям, оплата труда, обслуживание сетей и работа экстренных служб.
"До 50% тарифа – это стоимость технологического газа. Для того, чтобы газ доставить в дом, компания должна использовать определенное количество газа, чтобы транспортировать основной объем газа. Годовая стоимость этого газа составляет 5850 гривен без НДС за 1000 кубометров (текущая рыночная стоимость газа в феврале составляет 8200 грн за. тыс. кубометров с НДС, – ред.)", – рассказал Тарасюк.
Он уточнил, что еще 30% тарифа – это заработная плата квалифицированных работников предприятий газораспределительных компаний. И только 20% – это как раз ремонт, техническое обслуживание, содержание диспетчерских аварийных служб.
"Когда мы говорим о возможном снижении тарифа на доставку газа, то мы должны говорить об этих составляющих. Что мы снизим? Снижаем зарплату? Она составляет 14 000 гривен где-то в среднем и она точно не является заоблачной", – подчеркнул председатель НКРЭКУ.
"Или мы снижаем (расходы) на ремонтные работы? Тогда мы дождемся техногенных катастроф. Для этого мы существуем, чтобы подходить взвешенно и выбирать правильные цифры", – добавил Тарасюк.
Как сообщалось, тариф на распределение газа для 43 операторов ГРМ было установлено решением регулятора с 1 января 2021 года. 30 января НКРЭКУ приняла решение, которым уменьшила тарифы на доставку газа для 14 облгазов.