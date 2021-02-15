Половина энергоблоков АЭС будет работать на американском топливе к концу года, – "Энергоатом"
Об этом во время панельной дискуссии сообщил и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.
"Как вы знаете, у нас насчитывается 15 энергоблоков, из них два - так называемые малые на Ривненской АЭС. Сейчас 7 энергоблоков загружаются российским топливом, 6 - топливом производства компании Westinghouse. В этом году у нас есть план загрузить еще один энергоблок Ривненской АЭС американским топливом", - отметил Котин.
По словам руководителя "Энергоатома", в прошлом году компания подписала договор с Westinghouse по завершению сертификации и поставки Украине топлива на один с малых реакторов ВВЭР-440. Таким образом Украина первой в Европе начала использование топлива Westinghousе для ядерных энергоблоков типа ВВЭР-440. Это решение опирается на Европейскую стратегию энергетической безопасности.
Котин напомнил, что страна успешно осуществила программу диверсификации поставок ядерного топлива, выполнив рекомендации МАГАТЭ и сделав это первой среди стран, на атомных станциях которых эксплуатируются реакторы ВВЭР-1000.
"В соответствии с этой программой доля топлива от одного поставщика не может превышать 60-70%", - уточнил глава "Энергоатома".