Государственный инвестфонд ОАЭ подписал меморандумы с 18 украинскими компаниями
Об этом говорится в сообщении инвестфонда.
"Mubadala также подписала ряд других меморандумов о взаимопонимании с частными компаниями, которые нацелены на изучение инвестиционных возможностей в частном секторе в Украине", - сказано в сообщении, передает Интерфакс-Украина.
Согласно сообщению, ранее фонд Mubadala также подписал меморандумы о взаимопонимании с другими украинскими компаниями, включая TAS Group, BGV, Horizon, OdessaGaz, "Эпицентр", "Ощадбанк", "Маис" и "Метинвест", которые вместе с "ДТЭК" и UMG входят в активы группы SCM.
Как прокомментировал советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов, Mubadala ожидает закрыть первую инвестицию до конца 2021 года.
"Средний тикет (сумма инвестиций) Mubadala - $50-100 млн", - написал он в Facebook, указав, что таким образом предполагаемая сумма инвестиций может достичь $1,8 млрд.
"Обсуждалось создание суверенного фонда Украины для совместных инвестиций с этим и другими фондами ОАЭ и других стран", - добавил советник ОП.
По его словам, Министерство агрополитики также подписало меморандум о создании трейдинговой компании и агрохаба.
"Продолжаются встречи и консультации по конкретным соглашениям с другими государственными фондами ОАЭ", - отметил Милованов.