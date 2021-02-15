Государственный инвестфонд ОАЭ подписал меморандумы с 18 украинскими компаниями

Инвестиционный фонд Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala подписал меморандумы о взаимопонимании с 18 украинскими компаниями, в частности с EastOne в лице Родиона Кухаева, "Интерпайпом" в лице Дениса Морозова, Ufuture в лице Николая Тимощука, Unit.city в лице Константина Евтушенко, Dragon Capital в лице Андрея Носока, Fortior в лице Николая Нестеренко и UMG в лице Андрея Горохова.

Об этом говорится в сообщении инвестфонда.

"Mubadala также подписала ряд других меморандумов о взаимопонимании с частными компаниями, которые нацелены на изучение инвестиционных возможностей в частном секторе в Украине", - сказано в сообщении, передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, ранее фонд Mubadala также подписал меморандумы о взаимопонимании с другими украинскими компаниями, включая TAS Group, BGV, Horizon, OdessaGaz, "Эпицентр", "Ощадбанк", "Маис" и "Метинвест", которые вместе с "ДТЭК" и UMG входят в активы группы SCM.

Как прокомментировал советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов, Mubadala ожидает закрыть первую инвестицию до конца 2021 года.

"Средний тикет (сумма инвестиций) Mubadala - $50-100 млн", - написал он в Facebook, указав, что таким образом предполагаемая сумма инвестиций может достичь $1,8 млрд.

"Обсуждалось создание суверенного фонда Украины для совместных инвестиций с этим и другими фондами ОАЭ и других стран", - добавил советник ОП.

По его словам, Министерство агрополитики также подписало меморандум о создании трейдинговой компании и агрохаба.

"Продолжаются встречи и консультации по конкретным соглашениям с другими государственными фондами ОАЭ", - отметил Милованов.