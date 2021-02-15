Нацбанк зафиксировал рост количества обращений от потребителей финуслуг

Количество обращений в Национальный банк Украины во втором полугодии 2020 года выросло по сравнению с первым полугодием из-за расширения полномочий Национального банка, который с 1 июля 2020 года стал регулятором небанковских финансовых учреждений: финансовых, страховых, лизинговых, факторинговых компаний, ломбардов и кредитных союзов.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В течение 2020 Национальный банк получил и обработал 15 904 письменных обращения.

Главной темой письменных обращений граждан относительно работы банков стали отношения по кредитным договорам - обработано 2 690 письменных обращений. Также на протяжении 2020 года получено 1 594 обращений относительно электронных платежных средств и расчетов, 946 - касались качества обслуживания в банках, 391 - отношений по депозитным договорам, 779 - другие вопросы.

Среди самых распространенных тем в обращениях потребителей о работе небанковских финансовых учреждений: отношения по кредитам - 3 064, коллекторская деятельность - 2 171, отношения по обязательным видам страхования - 1 271, отношения с кредитными союзами - 326, отношения по добровольным видам страхования - 228 , по обработке персональных данных - 189, другие вопросы - 740 обращений.

Типичные нарушения прав потребителей, обнаруженные в 2020 году, следующие:

агрессивное поведение коллекторов

нарушение правил обработки персональных данных потребителей;

навязывание дополнительных услуг: оформления кредитной карты при получении пенсионной или зарплатной, страхование жизни при обмене валют и тому подобное;

изменение тарифов на обслуживание счета в банке без предупреждения потребителя;

неправомерные начисления процентов, комиссий, штрафов и пени по кредитным договорам;

внесение неправомерных пунктов в текст договора и нарушение норм законодательства Украины.

В контакт-центр Национального банка в течение 2020 года поступило 33 550 обращений. Из них около 9 000 обращений касались работающих банков. Почти 6 000 обращений - работы небанковских финансовых учреждений. Еще около 2 000 обращений касались банков, находящихся в процессе ликвидации. Другие вопросы в контакт-центр составляли не менее 17 000 обращений.

Часто задаваемые вопросы при обращений по телефону в контакт-центр: